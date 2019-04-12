В Бурятии появились «тимуровцы»

Волонтёры колют дрова и убираются в домах пожилых людей
Активисты Общероссийского народного фронта Бурятии провели акцию «Твори добро» в Заиграевском районе. Целью акции была помощь одиноким пенсионерам и инвалидам. Волонтёрами выступили молодые семьи, школьники и молодёжь, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
Мероприятие проходило в трех поселениях – Новоильинск, Илька и Онохой.
В рамках акции волонтёры помогали пенсионерам по хозяйству – накололи дрова, принесли воды, провели уборку в домах и на приусадебных участках, помогли с ремонтом забора и т.д. Всего общественники отработали более 30 адресов. Кроме того, каждому пенсионеру были вручены небольшие подарки с набором хозяйственных принадлежностей.
- Жизнь в сельской местности всегда связана с физическим трудом, но не каждому это по силам, особенно людям преклонного возраста, – отметил активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Виталий Иванов. – Подобную акцию мы проводим уже не в первый раз, она стала традиционной в нашем районе. Конечно, тех, кто нуждается в помощи, очень много, мы надеемся своим примером привлечь как можно больше людей к волонтёрской деятельности.
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Общество, Фото:
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