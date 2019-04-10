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Улан-удэнцы напишут «Тотальный диктант»

Улан-удэнцы напишут «Тотальный диктант»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится в субботу

Международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 13 апреля в 13:00.

Написать диктант в Улан-Удэ можно будет на 6 городских площадках: в школе № 2 (ул. Сухэ-Батора 5), № 32 (ул. Жердева 122), № 35 (ул. Бабушкина 31, блок 3), № 65 (ул.Гагарина 26), в лицее № 27 (ул. Туполева 14 а) и в Национальной библиотеке Бурятии (ул. Ербанова 4).

Всемирный образовательный проект «Тотальный диктант» охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. В этом году диктант напишут в 772 населённых пунктах России, за рубежом к проекту присоединятся 340 городов из 79 стран. По оценкам организаторов, в акции 13 апреля примут участие более 250 тысяч человек.

С помощью мероприятия организаторы намерены привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма, сообщает управление по информационной политике.

Зарегистрироваться на акцию можно на сайте проекта totaldict.ru.

Справка:

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают в жизнь активисты и волонтёры в разных уголках планеты.

В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.
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