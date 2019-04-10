Учение направлено на выработку слаженности действий подразделений военной полиции
В мотострелковом соединении в Бурятии состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по противодействию терроризму.
Военнослужащие отработали задачи блокирования группы условных нарушителей правопорядка, совершившей попытку устроить массовые беспорядки.
Помимо этого, были отработаны действия по оперативному реагированию на изменения в учебно-боевой обстановке. По легенде, первая группа «нарушителей» отвлекла на себя внимание военнослужащих военной полиции.
В это же время вторая группа «боевиков» попыталась проникнуть на военный объект.
Во время учебного боя часть нападавших была уничтожена, оставшиеся условные террористы были задержаны.
Подобные учения направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, защитных и специальных средств.
Для создания обстановки, приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии отразили «нападение» на военный объект
Общество, Фото:
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