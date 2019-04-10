В Бурятии разведчики учатся выживать в экстремальных условиях

Разведчики разводят костёр с помощью осколков стеклянных бутылок



В Бурятии военнослужащие разведывательных подразделений в ходе специальных занятий подготовили более 30 самодельных средств для выживания в различных условиях. В лесистой местности разведчики танкового соединения за короткое время, используя подручные материалы, учились сооружать шалаши, двух и односкатные чумы, силки и капканы для ловли диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



- В ходе проведения занятий особое внимание было уделено максимально длительному пребыванию без естественных предметов быта, добыче пищи и воды, - уточнили в ВВО.



Для прогрева шалаша в условиях низких температур окружающей среды, разведчики использовали так называемое «зеркало», которое изготавливается из веток деревьев или куска ткани для отражения тепла от костра в сторону лежанки.



Помимо этого, военнослужащие на практике отработали несколько способов разведения костра, применяя осколки от стеклянных бутылок, а также метод добывания огня трением.



Кроме того, разведывательные подразделения изучили несколько способов ориентирования на местности с применением подручных средств.





