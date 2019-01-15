По данным Бурятского гидрометцентра, 15 января местами небольшой, по Прибайкалью умеренный снег, позёмка
Ветер западный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура 14-19, по югу местами до 9, по северо-востоку 19-24 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, температура днём 13-15 мороза.
В Улан-Удэ сегодня осадков не ожидается
Общество, Фото:
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