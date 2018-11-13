Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Ноября

12 Ноября

Популярное

Более ста единиц техники убирают улицы Иркутска от снега

Более ста единиц техники убирают улицы Иркутска от снега
Общество, 
Осадки продолжатся сегодня

105 единиц дорожной техники вышло накануне на расчистку городских улиц от снега в Иркутске. Об этом сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. По его словам, обработка дорог началась заблаговременно до снегопада: ночью основные магистрали были посыпаны песко-соляной смесью.

- Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Пока не спал основной поток машин, на уборке задействовано меньшее количество специальной техники, чтобы не создавать помех транспорту. После того, как движение станет менее интенсивным, очистка улиц будет продолжена в прежнем объёме, - отметил Михаил Чайковский.

Дороги подсыпают и обметают 32 комбинированные дорожные машины и 7 тракторных щёток. Также в работах заняты 10 погрузчиков, 18 самосвалов и 30 единиц вспомогательной техники. Кроме того, 8 дорожных машин занимаются уборкой тротуаров и остановочных пунктов.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и сегодня. На уборку выйдет также более ста единиц дорожной техники МУП «Иркутскавтодор».

- Будет производиться основная уборка магистралей двумя колоннами по 5-6 КамАЗов. Это позволит оперативно расчистить улицы и эффективно просыпать их песко-соляной смесью до наступления утреннего часа-пик, - сообщают в пресс-службе мэрии Иркутска. 
Снегопад
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Омулёвым браконьерам увеличили штраф почти в 9 раз
Омулёвым браконьерам увеличили штраф почти в 9 раз
Общество, 13.11.2018
Штрафы за вылов байкальского эндемика изменили впервые за 18 лет
Канал «Культура» рассказал о буддийском наставнике из Кижинги
Канал «Культура» рассказал о буддийском наставнике из Кижинги
Общество, 13.11.2018
Знания Бидия Дандарон назвали выдающимися, а его бесстрашным творцом. ВИДЕО
В посёлке Горького на ночь закроют переезд
В посёлке Горького на ночь закроют переезд
Общество, 13.11.2018
Для автомобилей будет организовано реверсивное движение
«Выйти живым из маршрутки»: Как улан-удэнцы ездят в общественном транспорте
«Выйти живым из маршрутки»: Как улан-удэнцы ездят в общественном транспорте
Общество, 13.11.2018
Горожане решили показать властям, через что они проходят каждый день, чтобы добраться на работу и домой. ФОТО, ВИДЕО
В Улан-Удэ пройдёт семейный фестиваль
В Улан-Удэ пройдёт семейный фестиваль
Общество, 13.11.2018
В рамках фестиваля «Счастливы родители – счастливы дети» пройдут мастер-классы
В Иркутске уничтожат 33 кг орехов и фруктов из Таджикистана
В Иркутске уничтожат 33 кг орехов и фруктов из Таджикистана
Общество, 13.11.2018
Продукты привезли пассажиры в ручной клади
Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
Общество, 13.11.2018
В последние годы культовый писатель имел серьёзные проблемы со здоровьем
Белый Старец из Бурятии вошёл в топ-5 рейтинга сказочных персонажей
Белый Старец из Бурятии вошёл в топ-5 рейтинга сказочных персонажей
Общество, 13.11.2018
Самый популярный Дед Мороз из Великого Устюга
В Бурятии ожидаются снегопады
В Бурятии ожидаются снегопады
Общество, 13.11.2018
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 ноября по республике ночью в большинстве районов, днём местами снег, ночью по Прибайкалью и южной половине местами сильные снегопады
В Иркутской области прошёл турнир по вольной борьбе
В Иркутской области прошёл турнир по вольной борьбе
Общество, 12.11.2018
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов
В Улан-Удэ пройдёт турнир по бурятской борьбе
Общество, 12.11.2018
Соревнования состоятся среди молодёжи до 1997 года рождения
В Бурятии школьник помог найти виновника ДТП
В Бурятии школьник помог найти виновника ДТП
Общество, 12.11.2018
Мальчик стал очевидцем аварии и сообщил хозяину повреждённого авто

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^