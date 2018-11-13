Более ста единиц техники убирают улицы Иркутска от снега

Осадки продолжатся сегодня



105 единиц дорожной техники вышло накануне на расчистку городских улиц от снега в Иркутске. Об этом сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. По его словам, обработка дорог началась заблаговременно до снегопада: ночью основные магистрали были посыпаны песко-соляной смесью.



- Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Пока не спал основной поток машин, на уборке задействовано меньшее количество специальной техники, чтобы не создавать помех транспорту. После того, как движение станет менее интенсивным, очистка улиц будет продолжена в прежнем объёме, - отметил Михаил Чайковский.



Дороги подсыпают и обметают 32 комбинированные дорожные машины и 7 тракторных щёток. Также в работах заняты 10 погрузчиков, 18 самосвалов и 30 единиц вспомогательной техники. Кроме того, 8 дорожных машин занимаются уборкой тротуаров и остановочных пунктов.



По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и сегодня. На уборку выйдет также более ста единиц дорожной техники МУП «Иркутскавтодор».



- Будет производиться основная уборка магистралей двумя колоннами по 5-6 КамАЗов. Это позволит оперативно расчистить улицы и эффективно просыпать их песко-соляной смесью до наступления утреннего часа-пик, - сообщают в пресс-службе мэрии Иркутска.

