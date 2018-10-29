В Бурятии отразили нападение «террористов»

В воинских частях проверили готовность подразделений антитеррора
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
В ходе практической части занятий военнослужащие отработали задачи оперативного вывода техники, в частности, бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в заданные районы, а также действия по блокированию и ликвидации условного незаконного вооруженного формирования.
Личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты.
Помимо этого, военнослужащие подразделений антитеррора отработали эвакуацию условно раненых, проведение инженерной разведки. Военные выполнили мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.
При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов и взрывпакетов.
В мероприятиях принимали участие более 2,5 тыс. человек, было задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.
Подобные тренировки проводятся на регулярно, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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