В Бурятии споют лучшие песни о родном крае

Гала-концерт интернет-конкурса состоится в концертном зале филармонии
Республиканский интернет-конкурс «Лучшая песня о родном крае» проходил в два тура. На этап голосования жюри отобрало 15 песен композиторов-любителей.
Лучшие песни выявляли путём интернет-голосования на странице в социальной сети «ВКонтакте». Всего проголосовало более 7,5 тысяч человек.
Песню-победителя выбрало также и жюри конкурса, сообщают в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
Совпадут ли мнения жюри и слушателей, станет известно на церемонии награждения победителей 13 ноября в Бурятской Государственной филармонии. На гала-концерте интернет-конкурса прозвучат лучшие песни в исполнении авторов и звёзд бурятской эстрады.
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