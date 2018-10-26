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В Бурятии споют лучшие песни о родном крае

В Бурятии споют лучшие песни о родном крае
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Гала-концерт интернет-конкурса состоится в концертном зале филармонии

Республиканский интернет-конкурс «Лучшая песня о родном крае» проходил в два тура. На этап голосования жюри отобрало 15 песен композиторов-любителей. 

Лучшие песни выявляли путём интернет-голосования на странице в социальной сети «ВКонтакте». Всего проголосовало более 7,5 тысяч человек. 

Песню-победителя выбрало также и жюри конкурса, сообщают в пресс-службе министерства культуры Бурятии. 

Совпадут ли мнения жюри и слушателей, станет известно на церемонии награждения победителей 13 ноября в Бурятской Государственной филармонии. На гала-концерте интернет-конкурса прозвучат лучшие песни в исполнении авторов и звёзд бурятской эстрады.
песни
 
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