Жителям Бурятии рекомендуют проверить участки на ограничения

В настоящее время в ЕГРН содержится информация о более 14 тысяч зонах с особыми условиями использования территории



Земельные участки, расположенные в зоне с особыми условиями использования территории, влекут за собой ряд ограничений по использованию. Многие жители Бурятии могут не догадываться, что в случае выявления нарушений, правообладатели таких земель будут привлечены к административной ответственности.



Например, в пределах охранных зон инженерных коммуникаций запрещено проводить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин. В зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускаются все виды строительства и посадка высокоствольных деревьев. Также запрещается проведение работ, которые могут повлечь уничтожение наружных знаков в зонах геодезического пункта.



Согласно Земельному кодексу РФ земельные участки, включённые в состав таких зон, не изымаются у правообладателей. Но, если житель построил дом на земле, где расположены электролинии, газопроводы и нефтепроводы без разрешения эксплуатирующей организации, то существует риск сноса такого здания.



Специалисты Кадастровой палаты рекомендуют уточнять информацию о наличии ограничений по использованию территории, прежде чем купить участок.



В этом жителям поможет электронный сервис «Публичная кадастровая карта» или раздел сайта Кадастровой палаты, который называется «Узнать об ограничениях на земельный участок» (https://kadastr.ru/site/electron/zouit.htm). В соответствующей графе потребуется указать кадастровый номер земельного участка или учетный номер зоны и нажать кнопку «Найти». Если земельный участок действительно располагается в зонах с особыми условиями, то пользователь получит ответ с полной информацией об этой зоне и соответствующих ей ограничениях.



Для официального использования сведений, можно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) «Об объекте недвижимости» или кадастровый план территории. Запрос можно подать в офисах приема МФЦ или через официальный сайт Росреестра. Сведения предоставляются за плату.



Также на сайте Кадастровой палаты (https://kadastr.ru/site/banner.htm?id=5909@fkpBanner) размещаются уведомления об установлении или изменении зон с особыми условиями использования территории в течение пяти рабочих дней со дня внесения в ЕГРН.



В настоящее время в ЕГРН содержится информация о 14 733 зон с особыми условиями использования территории. Из них 14 435 составляют охранные зоны, 58 зон охраны объектов культурного наследия и 82 зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии.

