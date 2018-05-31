В Улан-Удэ на две недели закроют улицу Куйбышева



В связи с проведением капитального ремонта тепловых сетей по улице Куйбышева в районе Художественного музея имени Сампилова с 20:00 часов 4 июня до 17 июня будет изменена схема маршрутов №№ 2, 15, 28, 30, 33, 37, 77, 80, 82, 92, 95, 97, 97 «Квартал», 134, 135 в направлении центра города.



В объезд закрытого для движения участка автобусы после проезда моста через реку Уда будут следовать направо по транспортной развязке – далее по улице Набережная – улице Коммунистической - улице Куйбышева (Гостиные ряды).



Шефский подъём и остановка «Бурятский драматический театр» временно исключаются из схемы маршрутов.







Движение автобусов в обратном направлении не изменится, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

