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В Улан-Удэ на две недели закроют улицу Куйбышева

В Улан-Удэ на две недели закроют улицу Куйбышева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Схема движения маршрутных автобусов временно изменится 

В связи с проведением капитального ремонта тепловых сетей по улице Куйбышева в районе Художественного музея имени Сампилова с 20:00 часов 4 июня до 17 июня будет изменена схема маршрутов №№ 2, 15, 28, 30, 33, 37, 77, 80, 82, 92, 95, 97, 97 «Квартал», 134, 135 в направлении центра города. 
 
В объезд закрытого для движения участка автобусы после проезда моста через реку Уда будут следовать направо по транспортной развязке – далее по улице Набережная – улице Коммунистической - улице Куйбышева (Гостиные ряды). 

Шефский подъём и остановка «Бурятский драматический театр» временно исключаются из схемы маршрутов. 

 
Движение автобусов в обратном направлении не изменится, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. 
 
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