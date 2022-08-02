Из аэропорта «Байкал» еженедельно выполняются уже 34 рейса в Москву
Аэропорт «Байкал» в июле отработал с приростом + 35% к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в минтрансе Бурятии.
Основными драйверами роста стали Москва и Новосибирск. Так, в июле прошлого года московским направлением воспользовались 28,8 тыс. человек, в этом году – 43,6 тыс. По новосибирскому направлению трафик тоже вырос с 9 до 14 тысяч пассажиров.
В целом аэропорт за июль обслужил более 79 тысяч пассажиров.
Пассажирский трафик вырос и по другим направлениям. Иркутским маршрутом в июле воспользовались 1900 человек, за аналогичный период прошлого года – 927 человек.
Во Владивосток и обратно слетали 2,4 тыс. граждан (июль 2021 года – 335 чел.). По хабаровскому направлению перевезено 2,7 тыс. человек (июль 2021 года – 1,3 тыс. чел.). В Якутск - более 1000 человек (июль 2021 года – 688 чел.).
Популярным стал и Южно-Сахалинск, в июле этим авиамаршрутом воспользовались 1085 человек, в прошлом году – 311.
Отправляются со 100% загрузкой рейсы Улан-Удэ – Кызыл.
Кроме того, пассажиры оценили преимущества прямого рейса на остров Ольхон, куда на весь август и уже почти сентябрь раскупили билеты. Это при том, что в Хужир полёты осуществляются два раза в день.
- Увеличению пассажиропотока поспособствовали снятие ковидных ограничений и развитие внутреннего туризма. Кроме того, авиакомпании увеличили и количество рейсов по многим направлениям. Например, в настоящее время из аэропорта «Байкал» еженедельно выполняются 34 рейса в Москву и 15 рейсов в Новосибирск, - заключил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 35%
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