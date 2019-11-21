Это позволит получать объективную информацию о состоянии озера в режиме онлайн
В Бурятии планируется разместить Центр системы постоянного научного мониторинга озера Байкал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство природных ресурсов республики.
- В рамках нацпроекта «Экология» запланировано создание системы комплексного мониторинга на Байкальской природной территории. Система позволит получать объективную информацию о состоянии Байкала в режиме онлайн. Планируется, что центр такого мониторинга будет в Бурятии, - сказали в министерстве.
Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев считает, что одна из важных проблем в вопросе защиты Байкала в настоящее время - недофинансирование науки.
- У нас очень много вопросов «почему?» и «как?» по Байкалу, я имею в виду угрозу схода селей в зоне Байкальского ЦБК, эвтрофикацию озера, массовый падеж нерпы. Только учёные, а точнее крупные научные изыскания могут ответить на все эти вопросы, - написал депутат на своей странице в Facebook, добавив, что сейчас есть дефицит актуальных первичных данных по Байкалу.
Ранее представители науки Бурятии не раз высказывались о том, что состояние Байкала требует постоянного и качественного мониторинга для того, чтобы видеть динамику и понимать, что происходит с водоёмом - сейчас такой системы нет. По мнению научного руководителя Байкальского института Сибирского отделения РАН академика Арнольда Тулохонова, мониторингом экологического состояния озера обязательно должна заниматься государственная структура, так как в этом вопросе важна объективность и ответственность, уточняет ТАСС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии намерены в будущем году направить почти 500 млн рублей на ликвидацию экологического ущерба Байкалу по федеральной программе (ФЦП) «Охрана озера Байкал».
В Бурятии планируют создать Центр научного мониторинга Байкала
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Это позволит получать объективную информацию о состоянии озера в режиме онлайн
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