В Бурятии выделят полмиллиарда на ликвидацию экологического ущерба Байкалу

Деньги направят на продолжение уже начатых работ по восстановлению площади, подвергшейся экстремальному загрязнению
Власти Бурятии намерены в будущем году направить почти 500 млн рублей на ликвидацию экологического ущерба Байкалу по федеральной программе (ФЦП) «Охрана озера Байкал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов республики Вадима Кантора.
- В 2020 году по ФЦП запланировано финансирование в 496,4 млн рублей. Будут продолжены мероприятия по ликвидации экологических последствий деятельности Холбольджинского угольного разреза и шахты Гусиноозёрская. Также это ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов в Улан-Удэ и ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, - цитирует ТАСС Вадима Кантора.
По его словам, все эти работы - продолжение того, что уже начато. За шесть лет с начала исполнения программы в 2012 году специалисты восстановили четверть площади, подвергшейся экстремальному загрязнению и воздействию. На мероприятия по ликвидации накопленного ущерба из федерального и республиканского бюджетов суммарно направлено порядка 1,5 млрд рублей.
Так, с территории Джидинского комбината вывезено более 2 млн кубометров техногенного песка, рекультивировано 140 га. Также проведена техническая и биологическая рекультивация химически загрязнённых земель в зонах влияния ветрового разноса. Разработана проектная документация строительства водосборной сети для перехвата ливневых вод, очистных сооружений для ливневых вод в Закаменске.
В Улан-Удэ откачали более 50 тонн скопившихся под почвой нефтепродуктов, уточняет ТАСС.
В Гусиноозёрске после рекультивации терриконов и отвалов на земле, повреждённой Холбольджинским угольным разрезом и шахтой, стало гораздо меньше пыли.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в результате вытекания шахтных вод из штольни бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината произошло загрязнение реки Модонкуль. Она стала аномально оранжевого цвета, чем сильно напугала местных жителей. Недавно стало известно, что собственник земельных участков, находящихся в границах месторождения вольфрама, возместит 42,5 миллиона рублей в муниципальный бюджет.
В Бурятии выделят полмиллиарда на ликвидацию экологического ущерба Байкалу
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