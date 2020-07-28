Жительница Бурятии мечтала стать художницей, а открыла молочный бренд

- У нас трое детей. Все члены семьи, включая внуков, трудятся в хозяйстве. Мы с детства приучены к сельскому труду, поэтому также воспитываем их. Вот такой семейный подряд, - поделилась Елена Разуваева.







Весь двор Разуваевых разукрашен яркими цветами, везде цветы, клумбы и свой личный фонтан.





В пресс-службе минсельхозпрода Бурятии рассказали историю фермера из Баргузинской долины. В селе Малое Уро Баргузинского района работает крестьянско-фермерское хозяйство семьи Федора и Елены Разуваевых. Предприятие уже 14 лет разводит крупный рогатый скот симментальской породы молочного направления, а также выращивает зерновые и овощные культуры.И всё же основная специализация фермы – производство молока. В ассортимент молочных продуктов входят сливки, сметана, творог под своим собственным брендом. С рынком сбыта проблем нет. Разбирают, как говорится, с колёс. Продукция в основном уходит населению района, часть в Улан-Удэ.По её словам, «раскрутиться» удалось не сразу. Помогла господдержка в 2016 году. Фермеры выиграли грант по госпрограмме развития АПК на развитие семейной животноводческой фермы молочного направления. Стоимость проекта почти 15 млн. рублей. На эти средства приобрели сельхозтехнику, доильное оборудование, ванны длительной пастеризации, 50 голов крупного рогатого скота.Сегодня объём производства молока на ферме за июль составил 14,6 тонн, что больше уровня прошлого года на 10%. А поголовье коров увеличено до 137 голов. Также на ферме занимаются разведением лошадей, свиней и птицы.Интересна история знакомства супругов. Федор родом из Бичурского района. Елена из Баргузинской долины. Познакомились они на Дальнем Востоке – в Хабаровске. Тогда она ехала с мечтой поступать на художницу в пединститут, но судьба распорядилась иначе. Елена встретила своего будущего супруга Федора. Сам он оказался из Бичуры.- Он меня перехватил, загрузил в машину и увёз. Так я вышла замуж. В институт не поступила. Потом на Родине отучилась на бухгалтера, но в душе все это осталось. Атмосфера в доме должна создаваться. Дом – это место, куда нужно возвращаться с удовольствием после тяжелого трудового дня. И это обо всем: о чистоте, о мягком диване, ярких цветах или разрисованных клумбах, запахе домашнего пирога. Мой дом - моя крепость, - рассказала Елена Разуваева.