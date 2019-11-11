Бурятию посетили туроператоры из регионов России, Чехии и Германии

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Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопросы продвижения туристического потенциала Бурятии обсудили на круглом столе

Сегодня в Улан-Удэ состоялся круглый стол «Продвижение туристического потенциала Бурятии». Мероприятие прошло в рамках информационного тура для туроператоров, а также журналистов из регионов России.

Бурятию посетили представители туристических фирм из Иркутска, Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Чехии и Германии. Перед началом круглого стола министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова выразила надежду, что после таких встреч количество людей, желающих посетить Бурятию и Байкал, вырастет.

- Мы надеемся, что с вашим приездом начнутся конкретные продажи регионам, будут выстраиваться конкретные пакеты. Сейчас транспортная логистика у нас позволяет. К нам зашли две авиакомпании с заниженными ценами на билеты, также билеты до Москвы хорошо субсидируются, многодетным семьям, и по возрасту. Поэтому есть возможность выстроить туры с бюджетом на любой кошелёк, - отметила Мария Бадмацыренова.


После этого туроператоры Бурятии рассказали о том, какие у республики есть туристические возможности. Предприниматели презентовали гостям туры на летний и зимний Байкал, активные, паломнические и оздоровительные туры, а также отели и рестораны.

- В Бурятии я впервые. Впечатление, конечно, колоссальные. Очень много нового узнал, очень много необычного, очень много неожиданного для себя. Тут люди очень охотно говорят не только о себе, о себе любимом всегда приятно говорить, но и о соседях. Вот когда семейские говорят: «Как мы много взяли у бурят», а буряты говорят: «Как мы много взяли у казаков и старообрядцев». Это произносится всегда как некий симбиоз и все понимают, что это одна земля, и на этой одной земле живут абсолютно разные народы. Вот это самое яркое впечатление, которое оставила Бурятия, - рассказал директор туристической фирмы из Германии Леонид Недлин.

Генеральный директор ассоциации московских туроператоров Татьяна Козловская отметила, что с ценовой политикой по предоставлению туристических услуг в Бурятии необходимо бороться.

- На сегодняшний день, если честно сказать, когда смотришь ценник, он дороговат. Я считаю, если мы думаем о массовом и групповом туризме, то соответственно мы будем разговаривать с отелями, объектами показа, транспортом, чтобы удешевить этот турпродукт. Потому что без удешевления массовым его не сделаешь, а наша задача массовость, - добавила Татьяна Козловская.

По итогам круглого стола был подписан договор между министерством туризма Бурятии, республиканским союзом туриндустрии, ассоциацией московских туроператоров и региональными туроператорами о продвижение туристического потенциала Бурятии.


туризм правительство республики
 
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