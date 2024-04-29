29 апреля

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В Улан-Удэ более 1400 человек разом остались без света

В Улан-Удэ более 1400 человек разом остались без света
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
Они лишились электроэнергии на час

Жители бурятской столицы в очередной раз остались без света по вине нерадивых рабочих. Экскаватор при проведении строительных работ повредил электрокабель. В итоге обесточены оказались дома на улицах Лазо и Дальненагорная, где проживает более 1400 человек.

Энергетики восстановили электроснабжение спустя час, в 12:40. Порывы кабеля в Улан-Удэ уже стали нехорошей традицией – это говорит о низком качестве контроля и планирования работ, заявили в ПАО «Россести Сибирь» – «Бурятэнерго». Там напомнили, что на минувшей неделе в городе зафиксировали два таких случая с отключением потребителей.
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