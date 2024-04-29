В Улан-Удэ более 1400 человек разом остались без света

Происшествия, Фото: Cергей Тарасенко

Они лишились электроэнергии на час



Жители бурятской столицы в очередной раз остались без света по вине нерадивых рабочих. Экскаватор при проведении строительных работ повредил электрокабель. В итоге обесточены оказались дома на улицах Лазо и Дальненагорная, где проживает более 1400 человек.



Энергетики восстановили электроснабжение спустя час, в 12:40. Порывы кабеля в Улан-Удэ уже стали нехорошей традицией – это говорит о низком качестве контроля и планирования работ, заявили в ПАО «Россести Сибирь» – «Бурятэнерго». Там напомнили, что на минувшей неделе в городе зафиксировали два таких случая с отключением потребителей.

