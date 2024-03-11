Чаще нарушения касаются их домашних питомцев
За первые два месяца 2024 года в Советском районе Улан-Удэ выписано 29 штрафов. Большое количество штрафов жители получили за нарушение правил выгула домашних животных и за нарушение порядка их регистрации. Кроме этого, горожане нарушают тишину и покой граждан в ночное время, не соблюдают требования к порядку накопления твёрдых коммунальных отходов, нарушают сроки проведения работ по уборке территории.
Также штраф в размере 100 тысяч рублей выписан на юридическое лицо за непринятие мер к недопущению размещения отходов на своей территории.
- Нарушение правил выгула домашних животных влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, - напомнили в администрации района.
В районе Улан-Удэ горожанам выписали 29 штрафов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди погибших – трое детей
Пожилой сельчанин обращался к ней за помощью в пользовании гаджета
Водитель в момент наезда был пьян
Украденное вор продал
Эвакуировались 30 человек
Убийство произошло в селе Сужа
Инцидент произошёл вблизи ручья Байдонов ключ
Вором оказался хозяин квартиры
У мужчины изъяли три пакета с марихуаной
Строители «убили» огромный участок плодородного слоя земли
Мужчина нашёл объявление в Сети
Погибли два водителя, а также пассажир
Рабочие прочищают канавы
Возбуждено уголовное дело
Пламя с гаража перешло на крышу дома