Мужчине стало плохо
Во вторник, 6 февраля, станции Хилок 67-летнему пассажиру поезда Владивосток – Москва стало плохо.
К поезду приехала бригада скорой помощи. Но помочь мужчине они не смогли и лишь констатировали его смерть, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
В станции в Забайкалье умер 67-летний пассажир поезда
Происшествия, Фото:
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