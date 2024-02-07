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В станции в Забайкалье умер 67-летний пассажир поезда

В станции в Забайкалье умер 67-летний пассажир поезда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчине стало плохо

Во вторник, 6 февраля, станции Хилок 67-летнему пассажиру поезда Владивосток – Москва стало плохо.

К поезду приехала бригада скорой помощи. Но помочь мужчине они не смогли и лишь констатировали его смерть, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
смерть Забайкальский край

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