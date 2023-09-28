Пожилая читинка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры почти 8 млн

Женщина четыре месяца оставалась на «крючке» у аферистов



В дежурную часть отдела полиции «Северный» УМВД России по городу Чите поступило сообщение от



66-летняя читинка заявила в полицию о том, что неизвестные похитили у неё 7 602 000 рублей. Сотрудники полиции установили, что в мае потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. По уже известной схеме аферисты предложили защитить, имеющиеся у пенсионерки на счёте 200 000 рублей, перечислив их на «безопасные ячейки», что и сделала пенсионерка.



Спустя некоторое время женщине снова позвонили якобы сотрудники банка и сообщили о попытке оформления на её имя кредита на сумму более одного миллиона рублей. Чтобы этого не допустить, потерпевшей сказали, что нужно взять кредит раньше злоумышленников и перевести деньги на указанный счёт. Испуганная пенсионерка сделала все под диктовку мошенников и отдала им заёмные 1 200 000 рублей.



После всех манипуляций аферисты не оставили женщину в покое. Со слов потерпевшей, ей позвонили уже упомянутые лже-сотрудники банка и сообщили неприятную новость. Квартира, в которой она проживает продолжительное время и является её собственностью, неожиданно подверглась незаконной сделке по купле-продаже. Мошенники убедили пенсионерку обратиться в агентство недвижимости и оформить продажу своей квартиры раньше злоумышленников, а вырученные с продажи деньги перевести на указанный счёт, пообещав, что тем самым сделка аннулируется, и она сможет вернуться в свою квартиру.



Находясь в состоянии шока, женщина продала жилище, но вернуться обратно у неё не получилось и лишь после беседы с родственниками, пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенничества.



Несмотря на то, что читинка слышала о мошенниках, она четыре месяца оставалась на «крючке» у аферистов и не делилась этим со своими родными, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

