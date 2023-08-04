04 августа

«#Ставок.нет!» – новый кредит АТБ под 0%

03 августа

Популярное

Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников

Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Директор салона сотовой связи заметила неладное и вызвала полицию

В Усть-Илимске полицейские поблагодарили директора салона сотовой связи за предотвращение мошенничества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Директор торговой точки дважды предотвратила факты мошенничества в отношении клиентов офиса. Находясь на рабочем месте, Ирина обратила внимание на пожилую женщину, которая пришла в офис с просьбой перевести деньги на неизвестный номер телефона. Однако сильное волнение посетительницы вызвало подозрение у сотрудника. Предположив, что женщина могла стать жертвой обмана она позвонила в дежурную часть, и на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Аналогичный инцидент произошёл несколько месяцев ранее, но в другом офисе. Тогда, благодаря бдительности Ирины, из рук аферистов удалось спасти пенсионерку и сохранить 100 тысяч рублей.

- За проявленную бдительность и профессионализм начальник Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» полковник полиции Игорь Каленюк в торжественной обстановке вручил неравнодушной местной жительнице благодарственное письмо, - отметили в пресс-службе.

Полицейские просят не терять бдительность при общении с незнакомцами. Предупредите о мошенниках своих пожилых родственников и соседей. Так вы сможете уберечь их от финансовых потерь.
мошенничество Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
Происшествия, 04.08.2023
Лесопожарные формирования региона перевели на усиленный режим работы
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Происшествия, 04.08.2023
 Директор салона сотовой связи заметила неладное и вызвала полицию
В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия, 04.08.2023
Его тело обнаружили в километре от населённого пункта
В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку
В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку
Происшествия, 04.08.2023
Купание в ней стало опасным для здоровья
В Бурятии раскопали огромную выгребную яму 47-летней давности
В Бурятии раскопали огромную выгребную яму 47-летней давности
Происшествия, 04.08.2023
Почти полвека назад в Гусиноозёрске не было центральной канализации  
В Бурятии бизнесмен нашёл через соцсети свои украденные инструменты
В Бурятии бизнесмен нашёл через соцсети свои украденные инструменты
Происшествия, 04.08.2023
Он связался с продавцом, сказав, что хочет приобрести весь товар
Житель Бурятии пробирался в вахтовое общежитие и воровал деньги
Житель Бурятии пробирался в вахтовое общежитие и воровал деньги
Происшествия, 04.08.2023
Он шёл на кражи днём, когда вахтовики были на работе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^