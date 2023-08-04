Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников

Происшествия, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Директор салона сотовой связи заметила неладное и вызвала полицию



В Усть-Илимске полицейские поблагодарили директора салона сотовой связи за предотвращение мошенничества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Директор торговой точки дважды предотвратила факты мошенничества в отношении клиентов офиса. Находясь на рабочем месте, Ирина обратила внимание на пожилую женщину, которая пришла в офис с просьбой перевести деньги на неизвестный номер телефона. Однако сильное волнение посетительницы вызвало подозрение у сотрудника. Предположив, что женщина могла стать жертвой обмана она позвонила в дежурную часть, и на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.



Аналогичный инцидент произошёл несколько месяцев ранее, но в другом офисе. Тогда, благодаря бдительности Ирины, из рук аферистов удалось спасти пенсионерку и сохранить 100 тысяч рублей.



- За проявленную бдительность и профессионализм начальник Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» полковник полиции Игорь Каленюк в торжественной обстановке вручил неравнодушной местной жительнице благодарственное письмо, - отметили в пресс-службе.



Полицейские просят не терять бдительность при общении с незнакомцами. Предупредите о мошенниках своих пожилых родственников и соседей. Так вы сможете уберечь их от финансовых потерь.

