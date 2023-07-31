В Иркутской области размыло кладбище

Пострадала часть захоронений
В районе заимки Якимовка Ангарского городского округа размыло береговую линию реки Китой. Часть захоронений оказалась пострадала, некоторые надгробные плиты попали в воду.
Прокуратура начала проверку.
- В результате были повреждены несколько захоронений периода 1950-2000 годов. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению земельного законодательства, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиям закона о погребении и похоронном деле, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Происшествия, Фото:
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