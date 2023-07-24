Под Иркутском женщина упала в шестиметровый колодец и сломала ногу

Пострадавшую вытащили спасатели
22 июля в посёлке Миловиды Иркутского района развернулась спасательная операция
Областные спасатели вытащили из глубокого колодца женщину, которая случайно провалилась туда. Упав с высоты шесть метров, она сломала ногу и не могла самостоятельно выбраться.
Спасатели при помощи верёвок и лебёдки достали пострадавшую. Сотрудники «скорой» оказали первую помощь и доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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