Под Иркутском женщина упала в шестиметровый колодец и сломала ногу









22 июля в посёлке Миловиды Иркутского района развернулась спасательная операцияОбластные спасатели вытащили из глубокого колодца женщину, которая случайно провалилась туда. Упав с высоты шесть метров, она сломала ногу и не могла самостоятельно выбраться.Спасатели при помощи верёвок и лебёдки достали пострадавшую. Сотрудники «скорой» оказали первую помощь и доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.