04 июля

03 июля

Популярное

В Забайкалье из-за паводков ввели режим повышенной готовности

В Забайкалье из-за паводков ввели режим повышенной готовности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На днях в регионе выпало большое количество осадков

Режим повышенной готовности в связи с выпадением обильного количества осадков и угрозы паводков объявлен в Забайкалье с 4 июля. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов.

Органам местного самоуправления рекомендовано: подготовить системы водоснабжения, провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в случае необходимости, принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затоплений.

Также поручено проверить и организовать при необходимости пункты временного размещения жителей, организовать транспортное обеспечение жителей продуктами и медикаментами.

Напомним, в связи с неблагоприятным метеопрогнозом 30 июня на территории региона был введён режим функционирования «повышенная готовность». от МЧС России, помимо пожарно-спасательных гарнизонов готовы к реагированию аэромобильная группировка, подвижный пункт управления. В случае необходимости будет задействован вертолёт Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край режим повышенной готовности паводок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возбуждено дело из-за жёсткой посадки вертолёта
В Бурятии возбуждено дело из-за жёсткой посадки вертолёта
Происшествия, 04.07.2023
У вертолёта Robinson R-44 оказался повреждён «хвост»
В Бурятии молодому мужчине пересадили почку его отца
В Бурятии молодому мужчине пересадили почку его отца
Происшествия, 04.07.2023
Теперь пациент сможет жить полноценной жизнью
В Чите двух врачей будут судить по делу о смерти ребёнка после операции на зубах
В Чите двух врачей будут судить по делу о смерти ребёнка после операции на зубах
Происшествия, 04.07.2023
Малыша оперировали под общим наркозом, хотя делать этого не следовало
Житель Бурятии украл карту и телефон у пьяного знакомого
Житель Бурятии украл карту и телефон у пьяного знакомого
Происшествия, 04.07.2023
Чужими деньгами молодой человек расплачивался в кафе
Преподаватель вуза из Иркутска перевела мошенникам 1,8 млн
Преподаватель вуза из Иркутска перевела мошенникам 1,8 млн
Происшествия, 04.07.2023
Она попалась на классическую схему обмана
В Бурятии в горящем доме нашли тело мужчины
В Бурятии в горящем доме нашли тело мужчины
Происшествия, 04.07.2023
На месте работает дознаватель МЧС
В Улан-Удэ виновник ДТП «попал на миллион»
В Улан-Удэ виновник ДТП «попал на миллион»
Происшествия, 04.07.2023
В центре города произошла авария с участием четырёх автомобилей
В Улан-Удэ школьницы толпой избили девочку
В Улан-Удэ школьницы толпой избили девочку
Происшествия, 04.07.2023
Следователи начали доследственную проверку
В Улан-Удэ орудовала группа мошенниц
В Улан-Удэ орудовала группа мошенниц
Происшествия, 04.07.2023
Женщины брали кредиты по чужим паспортным данным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^