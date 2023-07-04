В Забайкалье из-за паводков ввели режим повышенной готовности

На днях в регионе выпало большое количество осадков



Режим повышенной готовности в связи с выпадением обильного количества осадков и угрозы паводков объявлен в Забайкалье с 4 июля. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов.



Органам местного самоуправления рекомендовано: подготовить системы водоснабжения, провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в случае необходимости, принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затоплений.



Также поручено проверить и организовать при необходимости пункты временного размещения жителей, организовать транспортное обеспечение жителей продуктами и медикаментами.



Напомним, в связи с неблагоприятным метеопрогнозом 30 июня на территории региона был введён режим функционирования «повышенная готовность». от МЧС России, помимо пожарно-спасательных гарнизонов готовы к реагированию аэромобильная группировка, подвижный пункт управления. В случае необходимости будет задействован вертолёт Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



