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«По-другому они не могут»: «Лесной спецназ» из Бурятии отправился на Урал

«По-другому они не могут»: «Лесной спецназ» из Бурятии отправился на Урал
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Полсотни пожарных-десантников уехали в охваченную огнём Свердловскую область

Бурятия поможет Свердловской области в борьбе с лесными возгораниями. «Лесной спецназ», состоящий из 50 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов – из Баргузинского, Хоринского, Усть-Баргузинского, Кабанского, Закаменского и Сосново-Озёрского авиаотделений – уже отправился на Урал, где бушуют сильные пожары. Все они – опытные профессионалы, за плечами которых – не один потушенный огненный очаг в Якутии, Иркутской и Амурской областях и в Красноярском крае.

- Наших бойцов знают и ценят не только в Бурятии, но и в других регионах. В Свердловской области сегодня очень сложная обстановка и мы не можем остаться в стороне, – отметил зампред правительства РБ по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

По словам руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григория Сердюкова, для 50 пожарных-десантников это уже не первая командировка.

- У каждого есть огромный опыт, – подчеркнул он. – Многие из них в этом году уже участвовали в тушении сложных лесных пожаров в Якутии. Все едут добровольно и не за почётными званиями, а просто, чтобы спасти лес и людей, ведь по-другому они не могут.

По данным авиалесоохраны, в Свердловской области накануне боролись с 24 пожарами на землях лесного фонда на площади в 4 929 гектаров. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации.
лесные пожары Свердловская область

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