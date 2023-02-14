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В Улан-Удэ вспыхнул крупный пожар

В Улан-Удэ вспыхнул крупный пожар
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Горит склад со стройматериалами 

В Улан-Удэ на улице Трактовая вспыхнул крупный пожар. Видео с места появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

- Горит склад теплоарматуры на Трактовой. Дым столбом поднимается над городом, - говорится в сообщении.

 
Огромные клубы чёрного дыма видно далеко вокруг. Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что у них на глазах в ту сторону «промчались 13 машин скорой помощи с сиренами».

В Главном управлении МЧС России по Бурятии уточнили, что горят стройматериалы.

- Пожарные ликвидируют возгорание. На улице Трактовой горят стройматериалы на открытой территории на площади около 50 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация уточняется.



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