В Улан-Удэ вспыхнул крупный пожар







Огромные клубы чёрного дыма видно далеко вокруг. Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что у них на глазах в ту сторону «промчались 13 машин скорой помощи с сиренами».



В Главном управлении МЧС России по Бурятии уточнили, что горят стройматериалы.



- Пожарные ликвидируют возгорание. На улице Трактовой горят стройматериалы на открытой территории на площади около 50 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Информация уточняется.











В Улан-Удэ на улице Трактовая вспыхнул крупный пожар. Видео с места появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».- Горит склад теплоарматуры на Трактовой. Дым столбом поднимается над городом, - говорится в сообщении.