В Бурятии растёт число пожаров из-за перекала печей





За сутки в Бурятии из-за морозов и перекала печи произошло четыре пожар.- В аномально холодную погоду увеличивается риск возникновения бытовых пожаров. В основном их причинами в такой период становится нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. За минувшие сутки в республике произошло четыре пожара из-за перекала печного отопления. Пожары произошли в Заиграевском, Баунтовском, Кабанском и Кижингинском районах Бурятии. Огнём были повреждены дом, квартира, гараж и сарай. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Возгорания дома в селе Кабанск и квартиры в улусе Могсохон произошли вечером 22 января, о них сообщили местные жители.Сообщение о возгорании дома по улице Бабушкина села Кабанск поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. Огнём оказалось повреждено перекрытие дома возле печной трубы на площади 1 кв. м.На улице Школьная улуса Могсохон Кижингинского района произошло возгорание в квартире двухквартирного жилого дома. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие квартиры на площади 3 кв. м.Ещё одно сообщение о возгорании поступило утром 22 января. Местные жители сообщили о возгорании сарая по улице Строителей села Татарский Ключ. Когда пожарные приехали, дощатый сарай площадью 9 кв.м. был охвачен огнём изнутри. Открытый огонь ликвидировали за 20 минут.22 января в селе Багдарин на улице Ленина загорелся брусовой гараж. Там оказалось повреждено потолочное перекрытие и гаражный тент на общей площади 1 кв. м.