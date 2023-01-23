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В Бурятии растёт число пожаров из-за перекала печей

В Бурятии растёт число пожаров из-за перекала печей
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
За сутки зафиксировано четыре таких пожара

За сутки в Бурятии из-за морозов и перекала печи произошло четыре пожар.

- В аномально холодную погоду увеличивается риск возникновения бытовых пожаров. В основном их причинами в такой период становится нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. За минувшие сутки в республике произошло четыре пожара из-за перекала печного отопления. Пожары произошли в Заиграевском, Баунтовском, Кабанском и Кижингинском районах Бурятии. Огнём были повреждены дом, квартира, гараж и сарай. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Возгорания дома в селе Кабанск и квартиры в улусе Могсохон произошли вечером 22 января, о них сообщили местные жители.

Сообщение о возгорании дома по улице Бабушкина села Кабанск поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. Огнём оказалось повреждено перекрытие дома возле печной трубы на площади 1 кв. м.

На улице Школьная улуса Могсохон Кижингинского района произошло возгорание в квартире двухквартирного жилого дома. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие квартиры на площади 3 кв. м.

Ещё одно сообщение о возгорании поступило утром 22 января. Местные жители сообщили о возгорании сарая по улице Строителей села Татарский Ключ. Когда пожарные приехали, дощатый сарай площадью 9 кв.м. был охвачен огнём изнутри. Открытый огонь ликвидировали за 20 минут.

22 января в селе Багдарин на улице Ленина загорелся брусовой гараж. Там оказалось повреждено потолочное перекрытие и гаражный тент на общей площади 1 кв. м.
пожар

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