В Бурятии 19-летний парень сорвался с кедра

Его экстренно эвакуировали в Улан-Удэ на вертолёте







Как выяснилось, юноша упал с дерева. Он забрался на кедр за шишками, но сорвался и рухнул на землю.



- Он получил множественные травмы. В результате у пациента диагностировали кататравму. Из-за отдалённости района, находящегося в плохой транспортной доступности, была подготовлена освещаемая посадочная площадка в селе Дутулур. Это позволило осуществить безопасную посадку вертолёта, – отметили в ТЦМК.



Сейчас парень находится в одном из медучреждений города. В ТЦМК жителей Бурятии призвали соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных несчастных случаев.





Ночью 23 января сотрудники территориального центра медицины катастроф перевезли из Закаменского района в Улан-Удэ 19-летнего парня. Его экстренно эвакуировали в столицу Бурятии на вертолёте Ми-8. Пострадавший находился в крайне тяжёлом состоянии и нуждался в срочной помощи.