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В Бурятии 19-летний парень сорвался с кедра

В Бурятии 19-летний парень сорвался с кедра
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его экстренно эвакуировали в Улан-Удэ на вертолёте

Ночью 23 января сотрудники территориального центра медицины катастроф перевезли из Закаменского района в Улан-Удэ 19-летнего парня. Его экстренно эвакуировали в столицу Бурятии на вертолёте Ми-8. Пострадавший находился в крайне тяжёлом состоянии и нуждался в срочной помощи.
 
Как выяснилось, юноша упал с дерева. Он забрался на кедр за шишками, но сорвался и рухнул на землю.

- Он получил множественные травмы. В результате у пациента диагностировали кататравму. Из-за отдалённости района, находящегося в плохой транспортной доступности, была подготовлена освещаемая посадочная площадка в селе Дутулур. Это позволило осуществить безопасную посадку вертолёта, – отметили в ТЦМК.

Сейчас парень находится в одном из медучреждений города. В ТЦМК жителей Бурятии призвали соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных несчастных случаев.

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