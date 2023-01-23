В Бурятии в морозы стали чаще гореть автомобили





В Бурятии на фоне ударивших крепких морозов растёт число возгораний автомобилей. Так, только за минувшие сутки, 22 января, произошло три таких пожара.Возгорания произошли в Тарбагатайском, Окинском и Бичурском районах, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Так, утром 22 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля «Дайхатсу» по улице Лесная в селе Тарбагатай.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электронагревательного прибора, который владелец автомобиля поставил внутрь моторного отсека. Хозяин машины сам обнаружил пламя, сообщил о нём и сумел ликвидировать до прибытия пожарных.Огонь повредил моторный отсек «Дайхатсу» на площади 1 кв. м.Сообщение о втором возгорании поступило днём 22 января, очевидцы сообщили о возгорании автомобиля по улице Комсомольская в селе Орлик Окинского района.На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автомобиля «Лада Гранта». По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. В результате пожара повреждён моторный отсек на площади 1 кв. м.Третье возгорание произошло ночью 23 января в селе Бичура. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили о возгорании автомобиля во дворе многоквартирного дома по улице Советская в селе Бичура.На момент прибытия пожарных огнём был охвачен моторный отсек автомобиля «Ниссан Марч». Открытый огонь ликвидировали в течение 20 минут. В результате пожара повреждён моторный отсек на площади 2 кв.м, а также повреждена панель и обшивка салона с водительской стороны на площади 1 кв. м.По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электрокотла, установленного в двигателе автомобиля.