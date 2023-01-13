В Иркутской области воспитатель волоком тащила ребёнка в сад









В городе Усть-Кут воспитатель волоком тащила мальчика в сад, не желавшего возвращаться в группу после прогулки. Инцидент запечатлели на видео очевидцы из ближайших домов и опубликовали в Сети. Оно появилось на видеоканале «Филин». На кадрах видно, как женщина за шиворот тащит ребёнка, тянет за ногу и толкает ногами.Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».Следователь выехал на место происшествия, провёл осмотр, опросил заведующую детского сада и воспитателя, причастного к инциденту. Мальчика осмотрели врачи на наличие телесных повреждений.Выясняются все обстоятельства случившегося. сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.