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В Иркутской области воспитатель волоком тащила ребёнка в сад

В Иркутской области воспитатель волоком тащила ребёнка в сад
Происшествия,  Фото:screenshots; СУ СКР по Иркутской области
Начата доследственная проверка

В городе Усть-Кут воспитатель волоком тащила мальчика в сад, не желавшего возвращаться в группу после прогулки. Инцидент запечатлели на видео очевидцы из ближайших домов и опубликовали в Сети. Оно появилось на видеоканале «Филин». На кадрах видно, как женщина за шиворот тащит ребёнка, тянет за ногу и толкает ногами.



Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Следователь выехал на место происшествия, провёл осмотр, опросил заведующую детского сада и воспитателя, причастного к инциденту. Мальчика осмотрели врачи на наличие телесных повреждений.

Выясняются все обстоятельства случившегося. сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Усть-Кут Иркутская область воспитатели детские сады дети

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