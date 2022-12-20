В Улан-Удэ девочка едва не умерла из-за передозировки лекарством

Родители давали ребёнку жаропонижающее в повышенной дозировке



1 декабря в инфекционную больницу в Улан-Удэ обратилась мама с четырёхлетней дочерью. Девочка заболела 29 ноября, когда появились яркие симптомы гриппа: температура 39 градусов, озноб, недомогание. Так как лихорадка плохо снижалась, родители давали дочери жаропонижающее, но почему-то в дозировке, которая назначается взрослому человеку.



1 декабря девочке стало хуже, появилась многократная рвота (20-30 раз), сохранялась высокая температура тела, ребёнок стал очень вялым. Врачи расценили состояние малышки как тяжёлое, её сразу госпитализировали в отделение реанимации с диагнозом «грипп, тяжёлой степени тяжести». Болезнь осложнялась синдром Рея - острое состояние, характеризующееся тяжёлым поражением печени и нервной системы.



- В отделении реанимации проводилась интенсивная терапия, вводился антидот, переливалась донорская плазма крови. После консилиума, проведённого дистанционно с московскими коллегами, было принято решение о срочной эвакуации ребёнка в Москву. Благодаря правильно поставленному диагнозу, своевременно начатому интенсивному лечению ребёнок остался жив, - сообщили в инфекционной больнице.



Сейчас девочка идёт на поправку.



Медики напоминают родителям, что при лихорадке у детей рекомендуются немедикаментозные методы снижения температуры тела: обтирание тела прохладной водой, прикладывание холода на область крупных артерий, влажное обёртывание, тёплая ванна. Также врачи советуют перейти на усиленный питьевой режим, соблюдать щадящую диета, обязательное проветривать помещения, запрещается «укутывать» больного, так как последнее препятствует теплоотдаче.



Справка:



Синдром Рея – острое состояние, характеризующееся тяжёлым поражением печени и нервной системы. Наиболее часто связано с приёмом некоторых жаропонижающих средств при лечении острых инфекционных заболеваний (ОРВИ, грипп, кишечные инфекции, ветряная оспа и т.д). Это состояние было впервые описано в 1963 г. австралийским патологоанатомом, который выявил 21 случай заболевания у детей с гриппом А, принимавших ацетилсалициловую кислоту, при этом 17 детей погибли.



Клинические симптомы синдрома Рея: примерно на 3-5 день от начала инфекционного заболевания и лечения жаропонижающими препаратами, внезапно появляется тошнота и неукротимая рвота, изменяется поведение ребёнка: слабость, вялость, апатия, угнетение сознания вплоть до комы. У детей до 3–х лет основными признаками болезни могут быть нарушение дыхания, сонливость и судороги. Если в это время не оказать медицинскую помощь, то состояние больного стремительно ухудшится, наступит летальный исход.

