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В Бурятии осудили рабочего, который отрезал коллеге палец и добил ножом

В Бурятии осудили рабочего, который отрезал коллеге палец и добил ножом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Его напарник помогал прятать труп

В Селенгинском районе Бурятии суд вынес приговор двум работникам пункта приёма и отгрузки древесины, которые жестоко расправились с коллегой.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в ноябре 2021 года. Установлено, что 30-летний мужчина работал и жил на пункте приёма и отгрузки древесины на станции Загустай Селенгинского района. В ночь на 13 ноября он вместе с другими рабочими в жилом доме на территории пилорамы распивал спиртные напитки. Спустя некоторое время вспыхнула ссора, и тогда мужчина взял нож и отсёк им палец на ступне 26-летнего напарника.

Чуть позже, желая скрыть преступление и избежать ответственности за причинённое увечье, другим ножом нанёс своей жертве более 20 ударов в грудную клетку. От полученных травм напарник скончался на месте происшествия.

После этого убийца вместе с приятелем завернули тело в одеяло, вынесли на улицу и сбросили в выгребную яму туалета. Также они сожгли в печи свою одежду со следами крови, избавились от ножей и замыли полы. Но, несмотря на их усилия, вскоре оба были изобличены и задержаны.

 - Один из них признан виновным по статьям «Убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление» (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия» (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Второй осуждён по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления» (ст. 316 УК РФ), - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии. 

Приговором суда убийце назначено 13,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; его приятелю - 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.  
убийство

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