 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

В Бурятии парню отрезали палец, убили и выбросили в выгребную яму

В Бурятии парню отрезали палец, убили и выбросили в выгребную яму
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Жуткое убийство произошло на территории пункта приёма и отгрузки древесины

30 ноября на территории пункта приёма и отгрузки древесины на станции Загустай в Гусиноозёрске обнаружили труп. Тело убитого 25-летнего молодого человека нашли в выгребной яме туалета, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Подозреваемый в убийстве установлен – это ранее судимый 29-летний мужчина, который временно трудился в пункте приёма леса разнорабочим. Он был задержан, и уже дал признательные показания.

По данным следствия, убийство произошло вечером 12 ноября. Работники распивали спиртное на территории базы. Через некоторое время пьяная компания поссорилась со своим молодым напарником.

Один из собутыльников взял стул и ударил им парня по голове. После этого молодому человеку отрубили топором палец на ступне. Также он получил множество ударов ножом в грудь.

Убийца вместе с одним из собутыльников завернули труп в одеяло и скинули в выгребную яму.

- Во время поисков пропавшего работника они заявили, что в тот вечер молодой человек, якобы покинул базу и ушёл в неизвестном направлении. Однако следствие совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции на протяжении последующих дней беспрерывно проводило оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия. В результате удалось установить фактические обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Следствие будет просить суд заключить его под стражу. Расследование продолжается.


убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии парню отрезали палец, убили и выбросили в выгребную яму
В Бурятии парню отрезали палец, убили и выбросили в выгребную яму
Происшествия, 02.12.2021
Жуткое убийство произошло на территории пункта приёма и отгрузки древесины
Иркутянин подорвал лифт в жилом доме из-за шумного ремонта
Иркутянин подорвал лифт в жилом доме из-за шумного ремонта
Происшествия, 02.12.2021
Травмы получил тот самый сосед, в квартире которого шёл ремонт
В Бурятии волки держат в страхе целое село
В Бурятии волки держат в страхе целое село
Происшествия, 02.12.2021
По словам местных жителей, волки уже не сильно боятся людей
Житель Бурятии сбежал из зала суда
Житель Бурятии сбежал из зала суда
Происшествия, 02.12.2021
Мужчина сбежал от суда, а также пытался сбежать от полицейского
Улан-удэнец обокрал свою умирающую бабушку
Улан-удэнец обокрал свою умирающую бабушку
Происшествия, 02.12.2021
Мужчина обчистил родную бабушку, когда она была в реанимации
В Бурятии сборщики конопли попались, свернув в магазин
В Бурятии сборщики конопли попались, свернув в магазин
Происшествия, 02.12.2021
Мужчины везли мешки конопли в микроавтобусе
В Улан-Удэ с рельсов сошли трамваи
В Улан-Удэ с рельсов сошли трамваи
Происшествия, 02.12.2021
Движение вагонов осуществлялось по изменённому маршруту 
Забайкалец сбежал из-под домашнего ареста и угнал два авто
Забайкалец сбежал из-под домашнего ареста и угнал два авто
Происшествия, 01.12.2021
Домашний арест не остановил 19-летнего парня. Он снял электронный браслет и покинул дом среди ночи
В Бурятии психбольной убил соседа из-за кофты
В Бурятии психбольной убил соседа из-за кофты
Происшествия, 01.12.2021
Убийство произошло в частном пансионате для больных людей
В Иркутске поймали наркокурьера с героином на пять миллионов
В Иркутске поймали наркокурьера с героином на пять миллионов
Происшествия, 01.12.2021
Наркотики были спрятаны в коробке из-под сока
В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, явился с повинной
В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, явился с повинной
Происшествия, 01.12.2021
Мужчина бросил сбитого им пешехода, так как испугался
В Бурятии мужчина поджёг дом за того, что ему не открыли дверь
В Бурятии мужчина поджёг дом за того, что ему не открыли дверь
Происшествия, 01.12.2021
Глава семейства вернулся домой, будучи сильно пьяным
В Улан-Удэ поймали девушку, объявленную в федеральный розыск
В Улан-Удэ поймали девушку, объявленную в федеральный розыск
Происшествия, 01.12.2021
Беглянку задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Улан-Удэ ищут собак, покусавших девочку
В Улан-Удэ ищут собак, покусавших девочку
Происшествия, 01.12.2021
Стая собак напала на восьмилетнюю девочку, которая шла в школу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^