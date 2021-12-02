В Бурятии парню отрезали палец, убили и выбросили в выгребную яму

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Жуткое убийство произошло на территории пункта приёма и отгрузки древесины



30 ноября на территории пункта приёма и отгрузки древесины на станции Загустай в Гусиноозёрске обнаружили труп. Тело убитого 25-летнего молодого человека нашли в выгребной яме туалета, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Подозреваемый в убийстве установлен – это ранее судимый 29-летний мужчина, который временно трудился в пункте приёма леса разнорабочим. Он был задержан, и уже дал признательные показания.



По данным следствия, убийство произошло вечером 12 ноября. Работники распивали спиртное на территории базы. Через некоторое время пьяная компания поссорилась со своим молодым напарником.



Один из собутыльников взял стул и ударил им парня по голове. После этого молодому человеку отрубили топором палец на ступне. Также он получил множество ударов ножом в грудь.



Убийца вместе с одним из собутыльников завернули труп в одеяло и скинули в выгребную яму.



- Во время поисков пропавшего работника они заявили, что в тот вечер молодой человек, якобы покинул базу и ушёл в неизвестном направлении. Однако следствие совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции на протяжении последующих дней беспрерывно проводило оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия. В результате удалось установить фактические обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении.



Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Следствие будет просить суд заключить его под стражу. Расследование продолжается.





