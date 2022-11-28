В Бурятии ночью горел гараж

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Владелец проснулся от щелчка электроавтомата



Ночью 28 ноября загорелся гараж на улице Краснопартизанская в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии.



О возгорании сообщил хозяин дома. Мужчина проснулся от щелчка электроавтомата, вышел на улицу и увидел пламя в гараже, после чего обратился в пожарную охрану.



- На момент прибытия первого подразделения пожарных горел потолок гаража. Открытый огонь ликвидировали за 13 минут. Огнём повреждены потолок и стена гаража на площади 5 кв.м. Благодаря слаженной и оперативной работе автомобиль владельца не пострадал, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.



