Владелец проснулся от щелчка электроавтомата
Ночью 28 ноября загорелся гараж на улице Краснопартизанская в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии.
О возгорании сообщил хозяин дома. Мужчина проснулся от щелчка электроавтомата, вышел на улицу и увидел пламя в гараже, после чего обратился в пожарную охрану.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных горел потолок гаража. Открытый огонь ликвидировали за 13 минут. Огнём повреждены потолок и стена гаража на площади 5 кв.м. Благодаря слаженной и оперативной работе автомобиль владельца не пострадал, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В Бурятии ночью горел гараж
Происшествия, Фото:
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