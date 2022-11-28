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В Бурятии ночью горел гараж

В Бурятии ночью горел гараж
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Владелец проснулся от щелчка электроавтомата

Ночью 28 ноября загорелся гараж на улице Краснопартизанская в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии.

О возгорании сообщил хозяин дома. Мужчина проснулся от щелчка электроавтомата, вышел на улицу и увидел пламя в гараже, после чего обратился в пожарную охрану.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных горел потолок гаража. Открытый огонь ликвидировали за 13 минут. Огнём повреждены потолок и стена гаража на площади 5 кв.м. Благодаря слаженной и оперативной работе автомобиль владельца не пострадал, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

пожар

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