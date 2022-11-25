Пассажир поезда ехал из Иркутска в Бурятию с марихуаной

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Нарушителя задержали благодаря служебной собаке



Транспортные полицейские в скором поезде, следовавшего из Иркутска в Северобайкальск, задержали пассажира. Служебная собака по кличке Катя учуяла у него пакет с марихуаной. Вес наркотического вещества составил почти 600 грамм.



- Сумку с запрещённым содержимым обнаружила служебная собака по кличке Катя. Стражи магистралей изъяли у правонарушителя полиэтиленовый пакет с растительной массой с признаками наркотического средства. Экспертиза установила, что изъятое - марихуана массой почти 600 грамм, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Расследование продолжается.



