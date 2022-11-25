Нарушителя задержали благодаря служебной собаке
Транспортные полицейские в скором поезде, следовавшего из Иркутска в Северобайкальск, задержали пассажира. Служебная собака по кличке Катя учуяла у него пакет с марихуаной. Вес наркотического вещества составил почти 600 грамм.
- Сумку с запрещённым содержимым обнаружила служебная собака по кличке Катя. Стражи магистралей изъяли у правонарушителя полиэтиленовый пакет с растительной массой с признаками наркотического средства. Экспертиза установила, что изъятое - марихуана массой почти 600 грамм, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Расследование продолжается.
Пассажир поезда ехал из Иркутска в Бурятию с марихуаной
Происшествия, Фото:
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