Иностранца с 900 патронами задержали на границе в Бурятии

Мужчина спрятал боеприпасы в запасном колесе
Житель Монголии, пытавшийся незаконно вывезти из России сразу 900 патронов, предстал перед судом в Кяхтинском районе Бурятии.
В июле гражданин Монголии спрятал патроны к спортивно-охотничьему нарезному огнестрельному оружию в полости покрышки запасного колеса. Так он надеялся вывезти их через госграницу в МАПП «Кяхта». Однако сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии обнаружили тайник с 900 патронами.
Задержанный мужчина заявил, что боеприпасы ранее купил у неизвестного человека.
- Таким образом гражданин Монголии осуществил незаконные приобретение, хранение и перевозку боеприпасов. Кроме того, он совершил незаконное перемещение через таможенную границу боеприпасов. В судебном заседании иностранец признал свою вину, в содеянном раскаялся. По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, ему окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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