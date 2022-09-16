В Бурятии убийца дважды закопал тело жертвы

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Расправа произошла на берегу реки



В Курумканском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве знакомого сестры. Тело он закапывал за три дня дважды в разных местах.



Обвиняемому 28 лет. По данным следствия, преступление он совершил в июне 2022 года.



- Обвиняемый с женой, а также с сестрой и её приятелем распивали спиртные напитки на берегу реки Баргузин на окраине села Сахули. Однако через некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый подхватил с земли жердь от изгороди и с силой нанёс ею множество ударов по голове, груди и животу недавнему собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Мужчина закопал тело покойного. Но затем испугался, что возле реки его легко найдут. Через три дня он выкопал труп и вместе со знакомым увёз его на мотоцикле в лес. Там вновь захоронил в другом месте.



Однако позже в ходе следственно-оперативных и розыскных мероприятий мужчину изобличили и задержали.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



