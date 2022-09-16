Мошенники выманили у пенсионерки из Иркутской области 1,5 млн

Пожилая женщина отдала аферистам не только и сбережения, но и кредитные средства



В Иркутской области активизировали телефонные мошенники. Аферисты звонят на сотовые и стационарные телефоны жителей и представляются сотрудниками разных силовых структур. В каждом случае потерпевших убеждают перевести деньги. Нередко жертвами преступлений становятся люди преклонного возраста.



Так, на контроле органов прокуратуры находится уголовное дело о краже телефонными мошенниками денег у жительницы города Железногорск-Илимский.



Пожилой женщине на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на её имя и, чтобы помещать им, ей необходимо самой получить кредит и перевести заёмные средства для сохранности на резервный счёт. Поддавшись на уловки, пенсионерка на счета, указанные мошенником, перевела не только деньги, полученные в кредит, но и все имевшиеся сбережения.



Всего она потеряла около 1,5 млн рублей.



Жителей просят быть более внимательными.



- Не поддаваться на уловки мошенников, даже если они обращаются по имени, отчеству и называют номера банковских счетов или карт. Помните, что сотрудники правоохранительных органов не будут в ходе телефонных разговоров просить оформить кредит, внести или перевести ваши деньги на неизвестные вам и неоформленные на вас счета. Осторожно, это звонят мошенники! – предупреждают в областной прокуратуре.



Во всех таких случаях следует прервать разговор и самому связаться со службой поддержки банка.



- Пожалуйста, проинформируйте своих пожилых родственников, соседей, друзей и знакомых о том, как вести себя в подобной ситуации, - призывают в прокуратуре.



