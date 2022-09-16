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В Иркутске водители автобусов грубо нарушили дорожные правила

В Иркутске водители автобусов грубо нарушили дорожные правила
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Водителей привлекли к ответственности

В ходе мониторинга социальных сетей автоинспекторы Иркутской области выявили сразу несколько грубых нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. На одном из видеороликов запечатлено, как автобус совершает опасный манёвр, выезжая на встречную полосу плотины ГЭС, едва успевая разминуться с грузовым самосвалом, который двигается во встречном направлении.

На другом кадре видно, как в районе 23 школы водитель автобуса резко перестраивается с крайнего правого ряда и выезжает на «встречку», останавливаясь перед идущими пешеходами на зелёный сигнал светофора, создавая при этом аварийную ситуацию.

Ещё одно нарушение зафиксировано в микрорайоне Солнечный. Маршрутное такси №417 совершает разворот в неположенном месте через двойную сплошную линию, спровоцировав опасную ситуацию для автомобилистов обеих полос движения.



Полицейские оперативно установили и привлекли правонарушителей к административной ответственности. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 35 до 60 лет. Оказалось, что один из них торопился на остановку, поэтому «пришлось нарушить правило», перед другим остановился автомобиль из-за чего водитель автобуса пересёк двойную сплошную. А у третьего «так получилось», он никуда не спешил и путь ему никто не преграждал.

Инспекторы ГИБДД провели профилактическую беседу с водителями, разъяснив опасность совершенных манёвров. Мужчины вину свою признали и пообещали больше не допускать подобного противоправного и рискованного вождения.

В отношении лихачей составлены административные материалы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


Иркутск

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