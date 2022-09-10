В пригороде Улан-Удэ на женщину напала собака

Владельца животного привлекут к ответственности
9 сентября в улусе Нурселение Иволгинского района Бурятии на женщину напала собака. О происшествии сообщили в местной группе «Иволга-инфо. 24/7».
По данному факту на место выезжали сотрудники полиции, отдела муниципального контроля, управления сельского хозяйства.
Установлен владелец собаки, составлен протокол об административном правонарушении. Его рассмотрит административная комиссия.
В группе напомнили, что за нарушение правил выгула животных, за отсутствие регистрации животного и за допущение нападения домашнего животного на человека предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.
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