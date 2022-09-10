В пригороде Улан-Удэ на женщину напала собака





9 сентября в улусе Нурселение Иволгинского района Бурятии на женщину напала собака. О происшествии сообщили в местной группе «Иволга-инфо. 24/7».По данному факту на место выезжали сотрудники полиции, отдела муниципального контроля, управления сельского хозяйства.Установлен владелец собаки, составлен протокол об административном правонарушении. Его рассмотрит административная комиссия.В группе напомнили, что за нарушение правил выгула животных, за отсутствие регистрации животного и за допущение нападения домашнего животного на человека предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.