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В пригороде Улан-Удэ на женщину напала собака

В пригороде Улан-Удэ на женщину напала собака
Происшествия,  Фото:«Иволга-инфо. 24/7»
Владельца животного привлекут к ответственности

9 сентября в улусе Нурселение Иволгинского района Бурятии на женщину напала собака. О происшествии сообщили в местной группе «Иволга-инфо. 24/7».

По данному факту на место выезжали сотрудники полиции, отдела муниципального контроля, управления сельского хозяйства.


Установлен владелец собаки, составлен протокол об административном правонарушении. Его рассмотрит административная комиссия.

В группе напомнили, что за нарушение правил выгула животных, за отсутствие регистрации животного и за допущение нападения домашнего животного на человека предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.



нападение собаки

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