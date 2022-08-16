В Братске грабитель отнял у пенсионерки кошелёк со 150 тыс рублей

Полицейские Братска оперативно поймали грабителя, который отнял у 60-летней женщины 150 тысяч рублей.
Преступление произошло 12 августа. Пенсионерка шла по улице Сосновая на день рождения к своему внуку, также она планировала зайти в мебельный магазин. Когда женщина дошла до угла ТЦ, к ней сзади подбежал неизвестный. Он вырвал из руки пакет с кошельком, в котором находилось 150 тысяч рублей, и скрылся.
Женщина незамедлительно обратилась в полицию, написав заявление, и рассказав сотрудникам приметы грабителя.
Поиск подозреваемого занял у полиции менее часа, им оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Задержали его в нескольких дворах от места происшествия. В ходе обыска у мужчины обнаружили лишь 70 тысяч рублей. Как признался задержанный, на остальные деньги он успел купить два смартфона.
Мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», санкция которой предусматривает до четырёх лет лишения свободы.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», санкция которой предусматривает до четырёх лет лишения свободы.
По информации ГУ МВД по Иркутской области