В Братске грабитель отнял у пенсионерки кошелёк со 150 тыс рублей





Мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», санкция которой предусматривает до четырёх лет лишения свободы.





По информации ГУ МВД по Иркутской области



Полицейские Братска оперативно поймали грабителя, который отнял у 60-летней женщины 150 тысяч рублей.Преступление произошло 12 августа. Пенсионерка шла по улице Сосновая на день рождения к своему внуку, также она планировала зайти в мебельный магазин. Когда женщина дошла до угла ТЦ, к ней сзади подбежал неизвестный. Он вырвал из руки пакет с кошельком, в котором находилось 150 тысяч рублей, и скрылся.Женщина незамедлительно обратилась в полицию, написав заявление, и рассказав сотрудникам приметы грабителя.Поиск подозреваемого занял у полиции менее часа, им оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Задержали его в нескольких дворах от места происшествия. В ходе обыска у мужчины обнаружили лишь 70 тысяч рублей. Как признался задержанный, на остальные деньги он успел купить два смартфона.