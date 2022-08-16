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В Братске грабитель отнял у пенсионерки кошелёк со 150 тыс рублей

В Братске грабитель отнял у пенсионерки кошелёк со 150 тыс рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Грабителя поймали в течение получаса

Полицейские Братска оперативно поймали грабителя, который отнял у 60-летней женщины 150 тысяч рублей.

Преступление произошло 12 августа. Пенсионерка шла по улице Сосновая на день рождения к своему внуку, также она планировала зайти в мебельный магазин. Когда женщина дошла до угла ТЦ, к ней сзади подбежал неизвестный. Он вырвал из руки пакет с кошельком, в котором находилось 150 тысяч рублей, и скрылся.

Женщина незамедлительно обратилась в полицию, написав заявление, и рассказав сотрудникам приметы грабителя.

Поиск подозреваемого занял у полиции менее часа, им оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Задержали его в нескольких дворах от места происшествия. В ходе обыска у мужчины обнаружили лишь 70 тысяч рублей. Как признался задержанный, на остальные деньги он успел купить два смартфона.

Мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается.   

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», санкция которой предусматривает до четырёх лет лишения свободы.


По информации ГУ МВД по Иркутской области 
грабеж

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