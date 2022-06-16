Семья расправилась с молодым односельчанином
43-летний житель Забайкальского края, а также трое его сыновей - 27, 21 и 17 лет – признаны виновными в убийстве. Кроме того, двое братьев признаны виновными в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, а один их них – в вымогательстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 февраля 2021 года в селе Танга Улетовского района отец и сыновья из неприязни убили 21-летнего односельчанина. Молодые люди избивали руками, ногами, а также различными предметами по телу и голове. От полученных травм парень скончался.
Кроме того, в ходе драки двое братьев избили другого мужчину; к счастью, он остался жив и отделался лёгкими травмами.
Кроме того, в 2020 году один из братьев под надуманным предлогом вымогал у 15-летнего юноши деньги, угрожая избить его. Подросток отдал вымогателю четыре тысячи рублей.
Приговором суда отцу семейства назначено 18 лет колонии особого режима. Двоих его сыновей приговорили к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет и 14 лет 1 месяц соответственно, третьего сына – к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.
В Забайкалье отца и троих его сыновей отправили в колонию за убийство
Происшествия, Фото:
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