 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 февраля

19 февраля

18 февраля

Популярное

В Забайкалье перед судом предстанут отец и его трое сыновей за убийство мужчины

В Забайкалье перед судом предстанут отец и его трое сыновей за убийство мужчины
Общество,  Фото:pixabay.com
Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины и троих его сыновей: 27, 21 и 17 лет. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц. Кроме того, двое братьев обвиняются в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, один их них – в вымогательстве.

18 февраля 2021 года в селе Танга Улетовского района обвиняемые из личной неприязни убили 21-летнего односельчанина. Они нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами, а также предметами, используемыми в качестве оружия по различным частям тела и голове. От полученных травм мужчина скончался.

Кроме того, в ходе драки двое обвиняемых избили другого мужчину, причинив ему лёгкий вред здоровью.

- В ходе расследования уголовного дела следователи предъявили самому младшему из братьев обвинение в вымогательстве. По данным следствия, в 2020 году обвиняемый под надуманным предлогом вымогал у 15-лентего юноши деньги, угрожая избиением. Подросток, опасаясь обвиняемого, передал ему 4 тысячи рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Следователи провели комплекс следственных действий. Проведены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

По действующему законодательству обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье перед судом предстанут отец и его трое сыновей за убийство мужчины
В Забайкалье перед судом предстанут отец и его трое сыновей за убийство мужчины
Общество, 20.02.2022
Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
Жителей Иркутской области приглашают отпраздновать свадьбу в Тальцах
Жителей Иркутской области приглашают отпраздновать свадьбу в Тальцах
Общество, 20.02.2022
Жителей региона приглашают отпраздновать свадьбу в День семьи, любви и верности, 8 июля
В Бурятии в 2021 году с продажи сняли 12 партий мясной продукции
В Бурятии в 2021 году с продажи сняли 12 партий мясной продукции
Общество, 20.02.2022
Общий вес некачественной продукции составил более 80 кг
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 3
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 3
Общество, 20.02.2022
Фестиваль огня и света на площадке у «Пионера», фестиваль «Алтаргана-2016», 350-летие Улан-Удэ и многое другое
Улан-удэнка, пострадавшая от нападения алабая, находится в тяжёлом состоянии
Улан-удэнка, пострадавшая от нападения алабая, находится в тяжёлом состоянии
Общество, 20.02.2022
Пока вопрос о переводе в федеральные центры не стоит
Освобождённая из рабства уроженка Бурятии прилетела с детьми в Улан-Удэ
Освобождённая из рабства уроженка Бурятии прилетела с детьми в Улан-Удэ
Общество, 20.02.2022
С семьёй будут работать представители минсоцзащиты республики, бурятский омбудсмен и адвокат
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
Общество, 20.02.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Житель Иркутской области получил 19 лет за убийство семейной пары
Житель Иркутской области получил 19 лет за убийство семейной пары
Общество, 20.02.2022
Преступление произошло зимой прошлого года
Улан-удэнец выиграл в передаче «Своя игра»
Улан-удэнец выиграл в передаче «Своя игра»
Общество, 20.02.2022
Григорий Ердомаев уверенно лидировал в течение всей программы
В Бурятии ветреная погода
В Бурятии ветреная погода
Общество, 20.02.2022
В Улан-Удэ днём всего -11 градусов
В Бурятии выбрали лучшие исправительные учреждения
В Бурятии выбрали лучшие исправительные учреждения
Общество, 19.02.2022
Состоялось торжественное награждение 
Жителей Бурятии приглашают на «Портретные четверги»
Жителей Бурятии приглашают на «Портретные четверги»
Общество, 19.02.2022
Участники проекта нарисуют портреты с натуры и прослушают мастер-класс от художника

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^