В Забайкалье перед судом предстанут отец и его трое сыновей за убийство мужчины

Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины и троих его сыновей: 27, 21 и 17 лет. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц. Кроме того, двое братьев обвиняются в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, один их них – в вымогательстве.



18 февраля 2021 года в селе Танга Улетовского района обвиняемые из личной неприязни убили 21-летнего односельчанина. Они нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами, а также предметами, используемыми в качестве оружия по различным частям тела и голове. От полученных травм мужчина скончался.



Кроме того, в ходе драки двое обвиняемых избили другого мужчину, причинив ему лёгкий вред здоровью.



- В ходе расследования уголовного дела следователи предъявили самому младшему из братьев обвинение в вымогательстве. По данным следствия, в 2020 году обвиняемый под надуманным предлогом вымогал у 15-лентего юноши деньги, угрожая избиением. Подросток, опасаясь обвиняемого, передал ему 4 тысячи рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Следователи провели комплекс следственных действий. Проведены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.



По действующему законодательству обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

