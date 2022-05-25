Виновника возгорания ищут
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров. Они действовали в Закаменском, Кижингинском и Селенгинском районах. Все пожары возникли из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работало 87 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано семь единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 41,6 га.
Пожары были потушены.
Помимо этого, сегодня, 25 мая в 2 часа ночи в Прибайкальском районе обнаружили лесной пожар. На тушении работали 12 человек, задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Возгорание ликвидировано на площади 0,3 га. Сейчас устанавливают виновника пожара, так как огонь перекинулся на лес с травы.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 25 мая в России действует 70 лесных пожаров на общей площади 39 181 га. Самая тяжёлая ситуация в Красноярском крае, Забайкальском крае, Тыве и Иркутской области.
В Бурятии ночью потушили лесной пожар
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