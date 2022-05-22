Мужчина перелезал через забор
Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу обратились жители Гусиноозёрска с просьбой оказать помощь их соседу. Пьяный мужчина перелезал через забор и напоролся на металлический штырь.
На место оперативно выехали спасатели. Совместными усилиями спасателей и соседей удалось снять пострадавшего со штыря, предварительно вырезав часть металлического ограждения. Горожанина передали работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Житель Бурятии напоролся на металлический штырь
Происшествия, Фото:
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