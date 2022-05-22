Житель Бурятии напоролся на металлический штырь

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина перелезал через забор



Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу обратились жители Гусиноозёрска с просьбой оказать помощь их соседу. Пьяный мужчина перелезал через забор и напоролся на металлический штырь.



На место оперативно выехали спасатели. Совместными усилиями спасателей и соседей удалось снять пострадавшего со штыря, предварительно вырезав часть металлического ограждения. Горожанина передали работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

