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Житель Бурятии напоролся на металлический штырь

Житель Бурятии напоролся на металлический штырь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина перелезал через забор

Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу обратились жители Гусиноозёрска с просьбой оказать помощь их соседу. Пьяный мужчина перелезал через забор и напоролся на металлический штырь.

На место оперативно выехали спасатели. Совместными усилиями спасателей и соседей удалось снять пострадавшего со штыря, предварительно вырезав часть металлического ограждения. Горожанина передали работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
спасатели

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