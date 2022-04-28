Коронавирус унёс в Бурятии жизни 3003 человек



За всё время коронавирус унёс жизни 3003 жителей Бурятии. Возраст умерших в республике давно не раскрывают, известно лишь, что в последнее время умирают в основном пожилые люди. Так, вчера скончались двое больных, которые были старше 65 лет.



На утро 28 апреля в стационарах лечатся 185 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 16 больных.



50 человек находятся в отделениях реанимации, из них шесть – на ИВЛ.



На амбулаторном лечении и наблюдении – 356 человек.



Любопытная цифра. За всё время в Бурятии сделано 2 229 079 исследований на коронавирус. При том, что в республике



За всё время коронавирус унёс жизни 3003 жителей Бурятии. Возраст умерших в республике давно не раскрывают, известно лишь, что в последнее время умирают в основном пожилые люди. Так, вчера скончались двое больных, которые были старше 65 лет.На утро 28 апреля в стационарах лечатся 185 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 16 больных.50 человек находятся в отделениях реанимации, из них шесть – на ИВЛ.На амбулаторном лечении и наблюдении – 356 человек.Любопытная цифра. За всё время в Бурятии сделано 2 229 079 исследований на коронавирус. При том, что в республике живёт менее миллиона человек

В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 45 человек. Это примерно столько же, сколько было позавчера (41 заболевший). К сожалению, закрепиться на минимальных значениях, какие были до этого – 11 и 17 заражённых за сутки – пока не удаётся.С начала пандемии пандемии в Бурятии официально зарегистрировано 135 893 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (60 061) приходится на жителей Улан-Удэ.