С помощью метода зондирования спасатели обследовали 150 квадратных метров снежного покрова
Днём 12 марта тело туриста, погибшего на перевале Пушкина в Окинском районе Бурятии, с помощью вертолёта Ми-8 МЧС России было транспортировано в Иркутск.
Как сообщал «Байкал-Daily», информация о том, что на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна под лавину попала незарегистрированная туристская группа, поступила спасателям 8 марта. По словам позвонившего спасателям человека, один турист из их группы погиб.
Из-за погодных условий – штормового ветра и осадков - авиация несколько дней не могла вылететь в район. Ситуацию осложняло и отсутствие прямой связи с незарегистрированной группой. 10 марта на место происшествия прибыла группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России из 10 человек, прошедших лавинную подготовку.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, с помощью метода зондирования спасатели обследовали 150 квадратных метров снежного покрова. Тело туриста было найдено накануне на глубине около 2,5-3 метров.
В Бурятии тело погибшего туриста нашли под трёхметровым слоем снега
Происшествия, Фото:
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