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В Бурятии прервалась связь с попавшими под лавину туристами

В Бурятии прервалась связь с попавшими под лавину туристами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По предварительной информации, под лавиной погиб турист

Вечером 8 марта на перевале Пушкина Окинского района Бурятии сошла лавина, под которую попала группа туристов. Один из них смог выйти на связь со спасателями и сообщил, что один из туристов погиб.

- Спутниковая связь с заявителем прервалась. После уточнения информации о месте происшествия, спасатели Бурятской поисково-спасательной службы организуют поисковые работы, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Точное количество туристов пока неизвестно. Известно, что группа не была зарегистрирована в службах МЧС.

В Бурятии уже погибали люди, попавшие под лавину. В начале этого года в Тункинском районе сошла лавина на трёх туристов - все они опытные альпинисты-разрядники. Один из группы погиб, ещё один пострадал. Под снежной массой погиб 58-летний братчанин. Пострадавшего эвакуировали вертолётом МЧС. 

В мае 2021 года туристическая группа из Красноярска попала под лавину на перевале Горелова. Из пяти человек выжили только двое. Тела, оказавшихся под снегом, нашли на следующий день в 10 метрах от места гибели первого мужчины. 

В марте 2021 года в Кабанском районе на горе Мамай – популярном туристическом месте - под лавиной оказалась группа туристов. Их было около десяти человек. По счастливой случайности, обошлось без жертв.

В 2017 году также на Мамае под лавиной погиб 49-летний гражданин Франции – опытный гид. Его накрыло полутораметровым слоем снега, мужчина получил множественные переломы. По словам спасателей, у гида не было шансов выжить. 

Ранее специалисты дали советы, как вести себя при сходе лавины


туристы лавина

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