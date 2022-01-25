Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели



В 2021 году в целом по республике зарегистрировано снижение на 6,3% (с 902 до 845) количество ДТП, совершённых по вине водителей.



Вместе с тем произошёл рост на 9,7% (со 103 до 113) происшествий по собственной неосторожности пешеходов. При этом в 30% случаев пешеходы находились на проезжей части в состоянии опьянения. 11 пьяных пешеходов погибли.



Всего же в 2021 году зарегистрировано 257 наездов на пешеходов. 33 человека погибли, 236 были травмированы.



Пьяные водители совершили 201 ДТП, в результате чего 44 человека погибли, 285 пострадали.



Практически в каждом шестом ДТП пострадал несовершеннолетний. В результате 145-ти таких происшествий погибли пять детей, а 166 получили травмы различной степени тяжести.



Основным нарушением водителей, непосредственно повлиявшим на совершение ДТП, стали превышение скорости (152 ДТП) и нарушение расположения транспортных средств (287 ДТП).





Всего в 2021 году на дорогах Бурятии зарегистрировано 964 ДТП с пострадавшими. За год погибли 114 человек. Травмы получили 1269 граждан.Рост аварийности зарегистрирован в Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском и Селенгинском районах.