Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели

В 2021 году самым аварийным днём (когда происходит больше всего ДТП) стала пятница. Самое опасное время суток - с 15 до 21 часа, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
- В отличие от 2020 года, где наибольшее количество погибших в ДТП отмечалось в выходные дни (суббота, воскресенье), в 2021 году трагическим днём стал четверг - погибли 23 человека, - отметили в Госавтоинспекции.
Всего в 2021 году на дорогах Бурятии зарегистрировано 964 ДТП с пострадавшими. За год погибли 114 человек. Травмы получили 1269 граждан.
Рост аварийности зарегистрирован в Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском и Селенгинском районах.
В 2021 году в целом по республике зарегистрировано снижение на 6,3% (с 902 до 845) количество ДТП, совершённых по вине водителей.
Вместе с тем произошёл рост на 9,7% (со 103 до 113) происшествий по собственной неосторожности пешеходов. При этом в 30% случаев пешеходы находились на проезжей части в состоянии опьянения. 11 пьяных пешеходов погибли.
Всего же в 2021 году зарегистрировано 257 наездов на пешеходов. 33 человека погибли, 236 были травмированы.
Пьяные водители совершили 201 ДТП, в результате чего 44 человека погибли, 285 пострадали.
Практически в каждом шестом ДТП пострадал несовершеннолетний. В результате 145-ти таких происшествий погибли пять детей, а 166 получили травмы различной степени тяжести.
Основным нарушением водителей, непосредственно повлиявшим на совершение ДТП, стали превышение скорости (152 ДТП) и нарушение расположения транспортных средств (287 ДТП).