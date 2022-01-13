Отважным подросткам предложили пойти в пожарные
В селе Введенщина Иркутской области чествовали подростков, которые спасли трёх человек из горящего дома, сообщает пресс-служба администрация Шелеховского района.
Вечером 10 января загорелся деревянный жилой дом на улице Мира в селе Введенщина. Была угроза перехода огня на соседние постройки. Проходившие мимо школьники Данила и Виктор услышали женский крик о помощи. Они бросились в горящий дом и спасли беременную женщину и двоих её малолетних детей.
В торжественной обстановке мэр Шелеховского района, глава Баклашинского муниципального образования, представители отдела надзорной деятельности, пожарной части №6 и Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) наградили почётными грамотами, благодарственными письмами и подарками Виктора и Данила.
– Вы поступили, как настоящие мужчины, – отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району Александр Макаров. – ГУ МЧС России по Иркутской области желает видеть вас в рядах своих сотрудников. Если у вас есть такое желание, после окончания школы жду вас у себя, обсудим вопрос по поводу поступления.
Представители ВДПО за проявленную смелость и самоотверженность при спасении жизни людей вручили ребятам значки «Юный пожарный» и «Я знаю правила пожарной безопасности».
В Иркутской области наградили школьников, спасших женщину и детей при пожаре
Происшествия, Фото:
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