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В Иркутской области наградили школьников, спасших женщину и детей при пожаре

В Иркутской области наградили школьников, спасших женщину и детей при пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Отважным подросткам предложили пойти в пожарные

В селе Введенщина Иркутской области чествовали подростков, которые спасли трёх человек из горящего дома, сообщает пресс-служба администрация Шелеховского района.

Вечером 10 января загорелся деревянный жилой дом на улице Мира в селе Введенщина. Была угроза перехода огня на соседние постройки. Проходившие мимо школьники Данила и Виктор услышали женский крик о помощи. Они бросились в горящий дом и спасли беременную женщину и двоих её малолетних детей.

В торжественной обстановке мэр Шелеховского района, глава Баклашинского муниципального образования, представители отдела надзорной деятельности, пожарной части №6 и Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) наградили почётными грамотами, благодарственными письмами и подарками Виктора и Данила.

– Вы поступили, как настоящие мужчины, – отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району Александр Макаров. – ГУ МЧС России по Иркутской области желает видеть вас в рядах своих сотрудников. Если у вас есть такое желание, после окончания школы жду вас у себя, обсудим вопрос по поводу поступления.

Представители ВДПО за проявленную смелость и самоотверженность при спасении жизни людей вручили ребятам значки «Юный пожарный» и «Я знаю правила пожарной безопасности».

пожар спасение

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