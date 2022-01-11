В Иркутской области подростки спасли из горящего дома беременную и детей

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде. Накануне хозяйка дома замечала перебои с электроэнергией.







Вечером 10 января в селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области на улице Мира произошёл пожар в частном деревянном доме. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения.Первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда села Баклаши. Также к месту происшествия отправились два пожарно-спасательных расчёта из города Шелехов. На момент прибытия первого подразделения горела веранда, кровля частично обрушилась.Добровольцам и пожарным удалось в течение 15 минут ликвидировать возгорание. Огонь повредил веранду на площади 21 квадратный метр.Как выяснили дознаватели МЧС, в доме на момент возгорания находились беременная женщина и двое её маленьких детей. В это время мимо проходили двое подростков Виктор и Данил. Парни услышали женский крик «Помогите, пожар!» и бросились на помощь.- Дым шёл от веранды, и вход в дом уже был охвачен огнём. Сквозь приоткрытое пластиковое окно женщина звала на помощь. Полностью открыть окно не получалось, тогда общими усилиями мы разбили окно. Я залез в дом и помог выбраться женщине на улицу, затем, одного за другим, подал через окно малышей. Виктор, мой друг, принимал их снаружи, потом он тоже залез в дом, и мы вместе вытащили документы и кое-что из техники. Внутри было всё в дыму, ничего не было видно. Нос и рот закрывали одеждой, - рассказал Данил.Юными героями оказались ученики девятого класса школы в селе Введенщина. Несмотря на то, что существовала угроза для жизни, подростки спасли трёх человек.- В настоящее время Главным управлением МЧС России по Иркутской области рассматривается вопрос о поощрении молодых людей, - сообщили в пресс-службе ведомства.